Fahrt der Europaschule Rheinberg Gedenken an eine dunkle Zeit

Novely, Anica und Inka aus der Klasse 9e der Rheinberger Gesamtschule haben ihre Eindrücke einmal zusammengefasst: „An der Europaschule Rheinberg wurden im Oktober 22 Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 9 anhand von eigenen Bewerbungen gewählt, die mit nach Straßburg in Frankreich fahren durften. Unter anderen auch wir, deshalb fühlen wir uns sehr geehrt, um darüber berichten zu können. Am Abreisetag haben wir uns morgens früh getroffen und haben uns dann zusammen auf den Weg gemacht. Wir sind dann sechs Stunden gefahren, bis wir schließlich an unserm Hotel in Straßburg angekommen sind. An diesem Tag haben wir dann noch eine Rallye in der Innenstadt gemacht, um Straßburg zu erkunden. Die Stadt ist sehr schön. Am zweiten Tag sind wir nach dem Frühstück zum Konzentrationslager in Natzweiler gefahren und haben dort viel Neues über den Krieg und die schlimmen Zeiten damals gelernt. Der Ort hat uns sehr betroffen gemacht. Abends sind wir dann ins Flammkuchenhaus gegangen, wo wir gemeinsam viel Zeit verbracht haben. Am Mittwoch sind wir dann ins Europaparlament gefahren und haben erfahren, wie das Gebäude aufgebaut wurde. Außerdem haben wir gelernt, wie die Parteien darüber diskutieren, was gut ist für uns oder für die Zukunft. Später haben wir noch einen deutschen Soldatenfriedhof besucht, wo uns klar gemacht wurde, dass dort nicht nur 16.000 Soldaten liegen, sondern auch Zivilisten, die im Krieg umgekommen sind. Zudem wurde uns erklärt, wie die Soldaten alle dorthin gelangen konnten. Das funktionierte durch einen Verein, der sich dafür engagiert hat, dass Soldaten einen letzten Platz bekommen als Ruhestätte. Außerdem hat sich der Verein Informationen über die Personen verschafft, um möglichst zu jedem herauszufinden, woher er kommt und ob er eine Familie hat.Am Donnerstag haben wir noch einmal zusammen gefrühstückt und haben dann die Rückreise angetreten. So ging eine sehr schöne Reise voller neuer Erfahrungen zu Ende. Diese Reise war für uns unvergesslich und wenn wir könnten, würden wir beim nächsten Mal wieder mitfahren. Wir können es jedem nur empfehlen.“