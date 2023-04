Fotos Neun Touren für Stadt- und Landradler

Am 1. Mai beginnt der Stadtradel-Wettbewerb im Kreis Wesel. Möglichst viele Teilnehmer sollen möglichst viel CO 2 einsparen, in dem sie aufs Auto verzichten. Der ADFC Rheinberg hat für die drei Wochen geführte Ausflüge organisiert. Auch die Mammutbäume in Niederkrüchten werden angesteuert.