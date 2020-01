Musikalische Gesellschaft Rheinberg : Neujahrskonzert in der Stadthalle

Rheinberg Die Französische Kammerphilharmonie gestaltet das Konzert unter dem Motto „Paris-er-leben“.

Die 2014 gegründete Französische Kammerphilharmonie hat innerhalb kürzester Zeit große Erfolge erzielt. Das Orchester versteht sich als Symbol deutsch-französischer Freundschaft. Zahlreiche Musiker haben zuvor gemeinsam in großen Jugendorchestern gespielt, etwa in der Jungen Deutschen Philharmonie und dem European Chamber Youth Orchestra. Aufgrund ihrer Ausbildung beherrschen sie gleichermaßen die moderne wie historische Aufführungspraxis. Van Buren stammt aus einem deutsch-französischen Elternhaus, er erhielt seine dirigistische Ausbildung bei Volker Wangenheim in Köln sowie an der Folkwang-Hochschule in Essen. Er wurde vom Dirigentenforum des Deutschen Musikrates gefördert. Er arbeitete an zahlreichen Opernhäusern, auch am Aalto-Theater Essen, den Bühnen der Stadt Köln oder den Bühnen Krefeld/Mönchengladbach, wo er von 2000 bis 2010 engagiert war. Bis 2013 war er stellvertretender Generalmusikdirektor in Regensburg. Van Buren stand bei mehr als 500 Opern und Konzerten am Pult. Als Sopranistin wirkt Penelope Mason mit, als Bariton Tobias Scharfenberger.