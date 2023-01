Klassikkonzert in Rheinberg Mit viel Walzer unterwegs zum Mond

Das Neujahrskonzert der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg markiert in aller Regel den Auftakt zur zweiten Halbzeit einer jeden Konzertsaison. Auch diesmal war es so. Zudem war der „Anpfiff“ zur Fortsetzung der Konzertreihe 2022/2023 in der vollen Rheinberger Stadthalle äußerst stimmig und extrem unterhaltsam, was einerseits an der Auswahl des Ensembles lag und andererseits am Inhalt des musikalischen Programms.