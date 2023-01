Klassische Musik in Rheinberg Neujahrskonzert verspricht eine Reise zum Mond

Das Konzert findet am Sonntag, 22. Januar, 19 Uhr (Einlass: 18.15 Uhr) in der Rheinberger Stadthalle statt. Der Faszination des Erdbegleiters kann sich auch die Französische Kammerphilharmonie nicht entziehen. Doch dafür gibt es auch keinen Grund, denn es gibt zahlreiche großartige Werke, die den Erdtrabanten direkt oder indirekt zum Thema haben. Doch es wird auch viel Platz gelassen für Klassiker, die gerne bei Neujahrskonzerten gespielt werden. Jacques Offenbach, Eduard Künneke, Carl Millöcker und die Familie Strauß seien da stellvertretend genannt für ein – das verspricht die Musikalische Gesellschaft Rheinberg – abwechslungsreiches und beschwingtes Konzert, das alle Besucher und Zuhörer möglicherweise zum Mond und dann auch wieder zurück transportieren wird. „Auf jeden Fall aber bringt es uns alle gemeinsam in ein neues Jahr 2023“, so der Vorsitzende des Klassik-Vereins, Arnim Bartetzky. Karten kosten 27 Euro, für Mitglieder 22 Euro, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Man kann sie über die Seite www.musikalische-gesellschaft.de bestellen.