Budberger Bürgerhaus Kulturarbeit mit Herzblut zahlt sich aus

Abbakustik, die Abba-Coverband aus Moers, war schon da. Am vergangenen Samstag. 90 Fans der Pop-Songs made in Schweden kamen ins Bürgerhaus und schwelgten in knallbunten Erinnerungen an die Siebziger. An diesem Abend gelang wieder einmal das, was das Kulturteam des Bürgerhaus-Vereins auszeichnet: eine besondere Atmosphäre zu schaffen, ein Klima, in dem sich Künstler und Zuschauer gleichermaßen wohlfühlen. „Wir machen jetzt im 13. Jahr Kulturarbeit“, sagt Friedhelm Albeck, der im Bürgerhaus am Sportplatz eine Art „Mann für alles“ ist. „In vielen Dingen sind wir routiniert und die Künstler kommen gerne zu uns, weil sie sehen, dass wir uns reinhängen und mit Herzblut bei der Sache sind.“