Gastronomie in Rheinberg Neues Restaurant im alten Rathaus

Rheinberg · Der Gastronom Claus Palm wird Pächter im dem historischen Wahrzeichen der Stadt. Er arbeitete schon in der Rhein-Ruhr-Halle in Duisburg, im Gasthof Neue Mühle in Moers-Kapellen und zuletzt im Traditionshaus Samannshof in Neukirchen-Vluyn. Was der 62-Jährige in Rheinberg vor hat.

08.09.2023, 14:05 Uhr

Der Vorstand des Trägervereins Altes Rathaus stellte den neuen Pächter für das geplante Restaurant im Erdgeschoss vor (v.l.): Norbert Nienhaus, der Gastronom Claus Palm, LuJa, Hans-Theo Mennicken und Klaus Lang. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Bislang ist die Südseite des alten Rathauses eine Baustelle. Von dem gläsernen Anbau, der später einmal den vorgeschriebenen Fluchtweg beinhalten soll, ist noch nichts zu sehen. „Wir hoffen, dass die Bauarbeiten bis September des kommenden Jahres abgeschlossen sein werden“, erklärt Hans-Theo Mennicken, Vorsitzender des Trägervereins Altes Rathaus. Weil das Gebäude aus dem Jahr 1449 dann auch eine Gastronomie beinhalten soll, musste ein Wirt her. Um dem künftigen Pächter die Entscheidung zu erleichtern, wurde im Vorfeld nicht gekleckert. „Wir haben von Beginn an Gespräche mit dem Architekten über die Gestaltung dieses Bereiches geführt und sogar einen Gutachter für den Küchenbereich hinzugezogen“, sagt Mennicken, der von der Resonanz etwas enttäuscht ist: „Wir haben bereits im Sommer 2020 um die 30 Rheinberger Gastronomen angeschrieben, daraufhin bekamen wir drei Rückmeldungen.“