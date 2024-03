Kulturarbeit in Rheinberg Was es am Spanischen Vallan zu erleben gibt

Ein neuer, übersichtlich und schön gestalteter Flyer informiert jetzt über das Programm bis zum 30. Juni. Am Karfreitag ging es los mit einem Frühjahrsputz. Unter anderem wurde Müll am Vallan eingesammelt. Am Ostermontag, 1. April, findet von 13 bis 18 Uhr ein Old-School-Trödelmarkt statt. Jeder kann seine Dachbodenfunde zum Verkauf anbieten. Einfach einen Tisch aufstellen oder eine Decke ausbreiten. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Um 16 Uhr gibt es am Vallan eine kleine Lesung von Manu Bechert. Zusammen mit Renan Cengiz wird sie am Sonntag, 12. Mai, ab 16 Uhr über eine Reise ohne Geld durch Europa berichten.