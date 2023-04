Wahlen beim Stadtverband Rheinberg Neues Personal für die Rotkreuz-Familie

Dass in der Führungsspitze ein Wechsel anstehen würde, hatte sich im Vorfeld abgezeichnet. „Ich hatte genügend Zeit, mir diesen Schritt zu überlegen. Aber alles passte und hat sich ergänzt“, so Anja Holbeck-Quasnik, die beruflich in der Bankenrevision zu Hause ist. Als besondere Herausforderung bezeichnete sie die Hochwasserkatastrophe und die Folgen die Pandemiezeit. Manch Ehrenamtlicher zog sich zurück, da die sonst üblichen Veranstaltungsformate und Regeleinsätze entfielen oder abgesagt wurden. „Wir sind eine starke Truppe und müssen die Corona-Zeit aufarbeiten. Wir wollen uns wieder mehr in der Öffentlichkeit zeigen und uns zukunftsfähig aufstellen. Gerade im Bereich Jugendrotkreuz wollen wir wieder wachsen und einen Schritt zurück in die Normalität machen. Wir sind eine große DRK-Familie.“