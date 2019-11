Spende : Rheinberger Tafel bekommt ein neues Kühlfahrzeug

Rheinberg Am Freitag wird der Wagen an die ehrenamtliche Koordinatorin der Tafel Rheinberg, Tanja Braun, übergeben.

Der kleine Kühlwagen, mit dem die ehrenamtlichen Fahrer der Rheinberger Tafel die Lebensmittel für die Ausgabe an bedürftige Menschen einsammeln, hat seine besten Zeiten nach mehr als zehn Jahren hinter sich. Darauf hatte Tafel-Koordinatorin Tanja Braun kurz vor Weihnachten 2018 im RP-Gespräch hingewiesen. „Wir brauchen dringend einen neuen Kühlwagen“, betonte sie damals. „Doch so ein Fahrzeug kostet eine Menge Geld. Selbst wenn der Hersteller mit dem Preis deutlich nach unten geht, muss man noch um die 40.000 Euro dafür auf den Tisch legen.“ Spenden seien daher immer willkommen.

Die Worte hörte auch die Politik. Im Januar empfahl der Sozialausschuss der Stadtverwaltung, sich an der Anschaffung eines neuen Kühlwagens finanziell zu beteiligen. Der Rat beschloss im März, Geld für die Ausgabestelle zur Verfügung zu stellen.

Sozialausschuss will Tafel Geld für Kühlwagen geben

Neues Fahrzeug notwendig : Sozialausschuss will Tafel Geld für Kühlwagen geben

Dabei sei der Rahmenvertrag von Mercedes-Benz mit der Tafel Deutschland, in der die 940 gemeinnützigen Tafeln Deutschlands organisiert sind, genutzt worden, um das Fahrzeug zu sehr günstigen Bedingungen zu beschaffen. Am Freitag wird der Wagen an die ehrenamtliche Koordinatorin der Tafel Rheinberg, Tanja Braun, übergeben.