Abfallentsorgung : Neues Konzept für Grün- und Sperrmüll

Das Ehepaar Fischer aus Rheinberg entsorgt seine Kofferraumladung Grünschnitt in den Container des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof. Vorne im Foto sieht man einen Kunststofftopf – das ist nicht erlaubt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Ab Mai gelten neue Bestimmungen für die Annahme am Dienstleistungsbetrieb. Rheinberger bekommen künftig Rabatt, wenn sie ihren Abfall zum Asdonkshof fahren – allerdings nur, wenn sie einen Gutschein mitbringen.

Ab Mai nimmt der Dienstleistungsbetrieb (DLB) an der Bahnhofstraße keinen Grünschnitt und auch keinen Sperrmüll mehr an. Grund dafür sind die nach Auffassung der DLB-Leitung unhaltbare Zustände bei der Anlieferung. Samstagsvormittags sei es auf der Bahnhofstraße und auf dem Betriebshof immer wieder chaotisch zugegangen, wenn Rheinberger mit dem Grünabfall aus ihren Gärten in Scharen angerollt seien (wir berichteten mehrfach).

Künftig bieten sich den Rheinbergern zwei Möglichkeiten. Entweder sie lassen Grünschnitt oder Sperrmüll an ihren Häusern oder Wohnungen nach Vereinbarung abholen oder sie fahren zum Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof des Kreises in Kamp-Lintfort. „Jetzt warten alle darauf, wie die Umstellung klappt“, sagte DLB-Leiter Holger Beck in der Sitzung des Betriebsausschusses.

info Elektroschrott online anmelden Wertstoffe Über die Homepage www.rheinberg.de – Startseite – (Elektroschrottanmeldung) haben Rheinberger die Möglichkeit, ihren Elektroschrott online anzumelden. Dafür gibt es jetzt eine eigene Schaltfläche. Das Formular bitte komplett ausfüllen und einen passenden Abholtermin angeben. Die Firma Schönmackers meldet sich spätestens einen Tag vor der Abholung. Die Mitarbeiter holen die Geräte kostenlos aus Haus, Garten oder Keller. Schadstoffmobil Für Elektro-Kleingeräte soll das Schadstoffmobil (Termine siehe Abfallkalender) genutzt werden. Abfallberatung Erreichbar unter der Rufnummer 02843 171125.

Der Asdsonkshof ist teurer als der DLB. Ein Beispiel: Wer eine Kofferraumladung Gartenmüll zur Bahnhofstraße bringt – im April samstags von 10 bis 13 Uhr noch möglich –, zahlt drei Euro pro Fuhre. Die Kamp-Lintforter berechnen fünf Euro. Für die Rheinberger wird nun eine Sonderregelung geschaffen – sie bekommen Rabatt und sollen hier von Mai an die gleichen Tarife zahlen wie bisher.

Die Vereinbarung über die Rabattierung von Grünschnitt und Sperrmüll mit dem Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof ist inzwischen abgeschlossen. Die weiteren notwendigen Vorbereitungen – Anpassungen des Kassensystems, Abrechnung mit dem Kreis Wesel – befinden sich im Zeitplan. „Das Kassensystem wird umgestellt, die Anmeldemarken werden überarbeitet“, sagte Betriebsleiterin Rosemarie Kaltenbach im Ausschuss. Sie wies darauf hin, dass die Online-Anmeldung über die Seite www.rheinberg.de große Vorteile biete. Aber auch eine telefonische Anmeldung sei möglich. Wer sich angemeldet hat – unter anderem muss das Kennzeichen des Fahrzeugs, mit dem der Abfall angeliefert wird, eingetragen sein –, bekommt einen Gutschein. Bei dessen Vorlage wird der Rabatt gewährt. Holger Beck: „Wer ohne Anmeldung hinfährt, zahlt den normalen Kurs.“

Ein weiteres Thema im Betriebsausschuss waren die Biotonnen. 5700 gibt es davon in der Stadt. Sie alle sollten in diesem Jahr gereinigt werden. Ein guter Plan, der gar nicht so leicht umzusetzen ist, wie Holger Beck sagte: „Wir haben mit mehreren Firmen Kontakt aufgenommen. Die Resonanz war gering. Nur ein Unternehmen hat reagiert und bietet lediglich die Bereitstellung eines Reinigungsfahrzeuges an. Das Bedienpersonal müssten wir selbst stellen.“

Dieser Vorschlag sei geprüft worden. Testweise mietete der DLB eine stationäre Anlage an, um reparierte Behälter für die Wiederauslieferung zu reinigen und so Erfahrungswerte zu sammeln. 250 bis 300 Behälter pro Tag – mehr war nicht zu schaffen. Da an einem Abfuhrtag zwischen 800 und 1000 Behälter geleert werden, muss für die Reinigung der Behälter jedes Revier mehrfach angefahren werden. Das bedeutet: Das Reinigungsfahrzeug müsste zwischen 21 und 28 Tage angemietet werden. Die Kosten dafür lägen zwischen 39.000 und 47.000 Euro. Bei der Vorkalkulation sei ein deutlich niedrigerer Stückpreis berücksichtigt worden. Rückfragen bei Nachbarstädten hätten ergeben, dass zurzeit nur wenige Firmen Biotonnen am Niederrhein reinigen.