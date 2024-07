Zentrum für Alleinerziehende Ein Mini-Naschgarten für Mini-Familien

Das Zentrum für Alleinerziehende in Rheinberg hat jetzt einen Naschgarten. An vier Abenden haben die 26 Singleeltern, die das Beratungszentrum der Grafschafter Diakonie an der Straße Grote Gert am Rheinberger Annaberg zusammen mit ihren Kindern regelmäßig besuchen, den Außenbereich des Gebäudes zu einer fruchtbaren Oase umgestaltet. Zusammen mit Kräuterpädagogin Katja Scharf bepflanzten sie zwei Hochbeete mit sehr viel leckerem Gemüse und verschiedenen Kräutern – darunter Zucchini, Topinamburknollen, Blattsalate, Steviakraut, Tomaten, Rosmarin, Oregano und auch Kapuzinerkresse. Darüber hinaus haben die Hobby-Gärtner vier Spalierobstbäume mit verschiedenen Apfelsorten, einem jungen Mandelbaum, kleinen Sträuchern, an denen schmackhafte Beeren gedeihen sollen sowie Lavendel eingepflanzt.