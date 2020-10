Kurzkritik : Stoppt die Demagogen

Die Zauberlehrlinge auf der MAP-Bühne am Pulverturm. Foto: O.T.T.O.

Rheinberg Die Rheinberger Band „Zauberlehrling“ hat ein Video mit dem von den Musikern selbst geschriebenen Songs „Demagogues“ aufgenommen. Der Sound erinnert an Bands wie „Rage against the machine“.

Ihr jährlicher Saisonhöhepunkt, der Auftritt beim MAP-Festival im Spätsommer am Pulverturm, musste diesmal coronabedingt ausfallen. Die Rheinberger Band „Zauberlehrling“ war aber nicht untätig. Sie hat ein Video mit einem neuen Song im Redroom-Recording-Tonstudio von Heiko Dürr (der auch der Gitarrist der Band ist) in Eversael aufgenommen. Eine Eigenkomposition sogar, was für die Zauberlehrlinge höchst ungewöhnlich ist, da sie üblicherweise Songs anderer Künstler covern.