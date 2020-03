Interview Sami Durak : Neuer Kulturförderverein stellt sich im To Hoop vor

Rheinberg-Alpsray Für die Kulturarbeit in Alpsray werden Förderer gesucht. Am Samstag hat der Betreiber viele Künstler engagiert.

Das To Hoop im Alpsrayer Bürgerzentrum bietet seit der Eröffnung im November 2018 regelmäßig Kulturveranstaltungen. Flankierend wurde nun der Verein „Kulturförderung To Hoop e.V.“ gegründet, der sich am Samstag, 7. März, ab 16 Uhr, erstmals öffentlich vorstellt. Die RP sprach mit dem Betreiber des To Hoop, Sami Durak, darüber.