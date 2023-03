Nahversorgung in Rheinberg Neuer Edeka-Markt in Borth kommt 2025

Weil der bestehende Edeka-Markt in Borth nicht erweitert werden kann, will die Edeka Rhein-Ruhr mit Sitz in Moers einen neuen Nahversorgungsmarkt außerhalb des Ortes, an der Ecke Borther Straße/Ulmenallee bauen – auf dem Rasenplatz des TuS Borth. Im Planverfahren fand jetzt die Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Dazu kamen rund 100 Frauen und Männer in die Montessorischule, wo die Planung vorgestellt wurde.