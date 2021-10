Sportausschuss in Rheinberg : Neuer Aufguss für die Hallenbad-Sauna

Rheinberg Angelika Sand (CDU) möchte die Einrichtung noch nicht aufgeben, sagte sie im Sportausschuss. Im Falle eines Hallenbad-Neubaus oder einer umfangreichen Sanierung solle darüber nachgedacht werden, eine neue Sauna einzubauen.

Die Sportausschuss-Sitzung in der Stadthalle war schon fast vorbei, da sprach Angelika Sand von der CDU noch einen Punkt an, der ihr sehr am Herzen lag: die Sauna im Solvay-Hallenbad – besser gesagt die Sauna-Besucher. Als vor einiger Zeit über eine dringend erforderliche Sanierung des Hallenbades oder einen Neubau diskutiert worden sei, habe sie es wie selbstverständlich hingenommen, dass künftig keine Sauna mehr geplant sei, sagte sie. Inzwischen, nach einem Besuch in der Sauna und Gesprächen mit Stammgästen, wisse sie: „Das war ein großer Fehler, da waren wir sehr wenig bürgernah. Wir haben das Thema vollkommen unterschätzt, das tut mir leid.“ Sie habe mehr Menschen als erwartet kennengelernt, die die Hallenbad-Sauna teilweise seit Jahrzehnten besuchen. Sand: „Das ist eine ganz tolle Gemeinschaft, die Menschen lieben ihre Sauna, die wollen keinen modernen Sauna-Tempel, die fahren da mit dem Fahrrad hin, weil es in der Nähe ist und weil sie dort Menschen treffen, die sie kennen.“ Man solle überlegen, ob man bei einem Hallenbad-Neubau nicht doch eine Sauna berücksichtigen könne, so die Politikerin. Die Stadt hätte vorher mal mit den Leuten sprechen sollen. „Und“, so Sand, „ich frage mich auch, warum nicht im Sportausschuss darüber berichtet worden ist. Der ist doch für die Bäder zuständig.“