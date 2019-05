Wasserspielanlage : Wasser marsch an der St.-Anna-Kita

Rheinberg Mit Unterstützung der Sparkasse wurde ein neuer Wasserspielplatz an dem Kindergarten am Annaberg errichtet.

Als das Absperrband fällt und das Wasser aus dem Hahn rauscht, gibt es für die Kinder kein Halten mehr. „Von einer Wasserspielanlage haben wir schon lange geträumt“, sagt Ulla Czechan. Die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Anna an der Kirche und Eva Semeraro, die Vorsitzende des Fördervereins, eröffnen die neue Wasserwerkstatt zusammen mit Andrea Kabs-Schlusen von der Sparkasse am Niederrhein. Die Geschäftsstellenleiterin schaut der fröhlichen Kinderschar beim Plantschen und Matschen zu und sagt: „Ich freue mich, dass wir das Projekt von engagierten Eltern und Erzieherinnen mit unserer Spende unterstützen durften.“

Aktuell besuchen 53 Kinder die Kita am Annaberg. 2017 zog der Kindergarten vom 50 Jahre alten Gebäude in neue Räume. Seither wird ein neues, modernes Konzept verfolgt. Czechan: „Es gibt keine festen Gruppen mehr. Stattdessen kann sich jedes Kind nach eigenem Antrieb und Interesse frei entfalten – beispielsweise in der Holzwerkstatt, in der Bücherecke oder im Kunstatelier.