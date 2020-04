Kulturinitiative in Rheinberg : Schwarzer Adler hofft auf Live-Musik ab Juni

Comedian Rene Steinberg will sein Adler-Gastspiel mit Doc Esser am 21. Juni nachholen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Vierbaumer Kulturinitiative hofft, bald wieder Veranstaltungen im Saal der Gaststätte an der Baerler Straße 96 anbieten zu können. Einige Auftritte sind ganz abgesagt, andere sollen nachgeholt werden.

Wegen der Coran-Krise ist das Kulturprogramm im Schwarzen Adler komplett auf den Kopf gestellt. Folgende Termine der Kulturinitiative sind ersatzlos abgesagt: Am Samstag, 16. Mai, sollte die Nacht der Singer-Songwriter mit Tim Neuhaus und Emilys Giant in der Reihe „Pflug und Segen“ stattfinden; am Sonntag, 24. Mai, war das Blues-Rock-Konzert mit Josh Smith & Band geplant. Das Geld wird an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet.