Die neue Mehrfachturnhalle in Rheinberg ist am Mittwoch (23. März 2022) der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang durch das Gebäude auf der Sportanlage an der Xantener Straße. Hier: Die neue Dreifach-Turnhalle an der Xantener Straße von außen betrachtet.