Rheinberger Rat sieht Beratungsbedarf : Neue Rutsche fürs Underberg-Freibad in der Warteschleife

Neue Rutsche fürs Underberg-Freibad in der Warteschleife

An der Rutsche im Nichtschwimmerbecken besteht erhöhte Unfallgefahr (Archivfoto). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die bestehende Rutsche ist wegen Unfallgefahr gesperrt. Für eine Erneuerung pünktlich zum Start der Freibadsaison 2023 muss der Rat ungeplanten Ausgaben zustimmen. Doch es gibt Bedenken.

2023 soll es besser laufen. Kostenpflichtiger Inhalt Dieses Versprechen legte Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde noch während der diesjährigen Freibadsaison ab, die von Personalproblemen, einem schnellen Ende und der Sperrung der Rutsche im Nichtschwimmerbecken wegen Unfallgefahr geprägt war. Um zumindest bei letzterem Problem im kommenden Jahr Abhilfe zu schaffen, schlug die Verwaltung im Rat eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 80.000 Euro vor, mit der eine Erneuerung der Rutsche auf den Weg gebracht werden soll. Grünes Licht gab‘s dafür aber nicht. Die Mehrheit der Ratsmitglieder sah bei dem Thema noch Beratungsbedarf. Deshalb soll sich der Sportausschuss nochmals damit befassen.

Wie berichtet, wurde bei einer Risikoanalyse- und -bewertung festgestellt, dass die Rutsche im Underberg-Freibad zu kurz ist und die Gefahr besteht, dass sich jemand den Kopf am Beckenboden aufschlägt. Aufgrund der Sicherheitsbedenken wurde die Rutsche gesperrt. Nun wird über eine neue nachgedacht. Die Verwaltung rechnet mit Kosten von rund 80.000 Euro. „Da diese Situation nicht vorhersehbar war, wurden hierfür keine Mittel für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant“, schreibt die Verwaltung.

Freibadsaison in Rheinberg

Freibadsaison in Rheinberg : Bisher besuchten mehr als 12.000 Gäste das Underberg-Bad

Diskussion in Rheinbergs Sportausschuss

Diskussion in Rheinbergs Sportausschuss : Politik denkt wieder über Kombibad nach

Der Rat muss den Mehrausgaben also zustimmen, sah dafür aber noch zu viele Fragen ungeklärt, zum Beispiel wie eine neue Rutsche aussehen soll oder wie mit dem Denkmalschutz des 1954 eröffneten Bades umzugehen sei. So bestanden Bedenken, ob die alte Rutsche aus Denkmalschutzgründen stehen bleiben müsse. Die CDU monierte zudem, dass die überplanmäßige Auszahlung für die Rutsche durch den Haushaltsansatz für die Straßenerneuerung am Schwarzen Weg kompensiert werden solle.