Evangelische Kirche Wallach in Rheinberg Holz und Kupfer für Gottes Gerechtigkeit

Manche Dinge müssen einfach irgendwann sein. In Wallach zum Beispiel ist in den vergangenen Jahren ein neues Gemeindehaus gebaut worden und die kleine, alte Kirche wurde innen und außen (am Turm) umfangreich saniert. Alles wieder schon, nur die Prinzipalstücke passten so gar nicht in den hellen, spärlich eingerichteten Kirchraum. Als Prinzipalstücke bezeichnet man Taufbecken, Ambo und Abendmahlstisch. Die waren in Wallach irgendwie aus einer anderen Zeit übrig geblieben.