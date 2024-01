Neue Postagentur in Rheinberg Jetzt gibt’s auch Briefmarken und Paketsets beim Boxenstop in Borth

Erst Mitte vergangenen Jahres eröffnete Mikail Tüten, damals 20 Jahre alt, seinen Kiosk Boxenstop an der Borther Straße 172. Die alte Tankstelle, seit 1985 nicht mehr als solche in Betrieb, wurden danach zu unterschiedlichen Zwecken genutzt. jetzt gibt es dort nicht nur Süßigkeiten, Getränke, Zeitungen, Zigaretten und Dinge für den täglichen Bedarf: Jetzt hat die Deutsche Post eine neue Filiale im Boxenstopp eröffnet. Sie ersetzt den Service der Postfiliale in der Wallacher Straße 9, die bis zum 29. Dezember geöffnet hatte. Durch diese Neueröffnung seien der Standort und der Kundenservice in Borth weiter sichergestellt, sagt die Post.