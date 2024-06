Wohnraum in Rheinberg Neue Planung für Baugebiet in Borth

Eigentlich sollte das kleine Neubaugebiet am Finkensteg in Borth schon fast fertig sein. Der Stadt lag schon vor fünf Jahren ein Antrag der Voba Wohnbau GmbH dazu vor. Auf zwei Baugrundstücken sollten nach Vorstellung des Antragstellerin Mehrfamilienhäuser mit maximal fünf bis sechs Wohneinheiten, auf zwölf weiteren freistehende Einfamilienhäuser plus Garagen, Carports und Stellplätzen entstehen.