Service-Angebot in Rheinberg : Neue Paketstation von DHL an der Orsoyer Tankstelle

Die Paketstation in Orsoy. Foto: Uwe Plien

Orsoy DHL hat in Rheinberg bereits Packstationen am Innenwall (ehemalige Post), bei Lidl an der Bahnhofstraße und bei Aldi an der Xantener Straße. Jetzt ist eine vierte hinzugekommen: in Orsoy an der PM-Tankstelle an der Rheinberger Straße 373.

Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 83 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.