Stadtverwaltung Rheinberg Neue Leitungen für Jugend und Soziales

Nicht nur die großen Sozialverbände wie die Arbeiterwohlfahrt, der VdK oder der Caritasverband werden immer größer und müssen wegen der Zunahme an unterschiedlichsten Aufgaben mehr Personal einstellen, auch bei vielen Kommunen pressiert es im Sozialbereich. Die Stadt Rheinberg hat deshalb schon im vergangenen Jahr Konsequenzen gezogen: Der in den letzten Jahren stark gewachsene Fachbereich Jugend und Soziales wurde in zwei einzelne Fachbereiche aufgeteilt. Wobei darauf verzichtet wurde, zusätzlich stellvertretende Fachbereichsleiter zu benennen. Die beiden Amtsinhaber vertreten sich gegenseitig.