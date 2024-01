Spende an den SV Concordia Ossenberg Neue Kletterwand für die Mutter-Vater-Kind-Turngruppe

Joel Willms, Vorstand Sport, sagt: „Wir haben vier große Räume in unserem Sportcenter, so können wir von montags bis samstags täglich mindestens ein Angebot speziell für Kinder machen.“ Der Vereinsvorsitzende Burghard Kretschmer überreicht Timm Ernicke den aktuellen, sechsseitigen Flyer und bedankt sich für die Sparkassenspende von 2000 Euro. Zudem vermeldet er: „Allein in diesem Jahr haben wir 300 neue Mitglieder gewonnen, damit trimmen und trainieren bei uns aktuell 1800 Menschen. Angeleitet werden sie von über 70 qualifizierten Übungsleitern.“ Joel Willms verweist auf mehrere Partnerschaften des SV Concordia Ossenberg: „Wir kooperieren mit dem Caritasverband für deren Offenen Ganztag in den Schulen, mit drei Kindergärten sowie mit einigen Vereinen.“