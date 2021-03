Kindergartenplätze in der Stadt Rheinberg : Neue Kita in Budberg geplant

Am Marienplatz in Budberg ist noch Platz für einen An- oder auch für einen Neubau. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Budberg/Orsoy Die Stadtverwaltung hat im Jugendhilfeausschuss den Auftrag von der Politik bekommen, mit der katholischen Kirchengemeinde St. Peter in Verhandlungen zu treten. Geplant ist ein An- oder Neubau an die Kita St. Marien.

Im Rheinberger Süden – in Budberg, Vierbaum, Orsoyerberg und Orsoy – fehlen Kindergartenplätze. Und zwar dringend und nicht erst seit gestern. Seit Jahren wird geplant, gesucht, diskutiert. Die Stadt hat von der finanziell klammen Evangelischen Kirchengemeinde Orsoy bereits den Kindergarten übernommen und führt ihn nun unter einer gemeinsamen Leitung mit dem Kindergarten in Vierbaum, der schon immer in städtischer Trägerschaft war. Zeitweilig war auch mal im Gespräch, Vierbaum und Orsoy (evangelisch) zu schließen und am Orsoyerberg auf einer Spielplatzfläche eine neue große Kindertagesstätte zu bauen. Aber das wurde wieder verworfen.

Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab, die Linderung verspricht. Die katholische Kirchengemeinde St. Peter würde in Budberg eine vier- oder möglicherweise sogar fünfgruppige Kindertagesstätte bauen. Und zwar auf dem unbebauten Grundstück am Marienplatz. Dort gibt es bereits die Kita St. Marien mit zwei Gruppen. Ob ein kompletter Neubau entstehen soll oder ob an das bestehende Gebäude angebaut werden kann, wird sich noch zeigen.

Azra Zürn, Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales bei der Stadt, machte im Jugendhilfeausschuss die Dringlichkeit deutlich: „Wir haben im Rheinberger Süden eine Versorgungsquote von 44,4 Prozent. Das bringt uns sehr in Bedrängnis.“ Umso mehr begrüße sie es, dass es mit St. Peter einen Träger gebe, der „Platz und Unterstützung“ anbiete.

Auch die Vertreter der Politik waren der Meinung, dass man besser heute als morgen loslegen sollte. Auch Reinhard Albus von der CDU fand den Vorschlag gut, sagte aber: „Jetzt sprechen wir über einen vierzügigen Kindergarten in Budberg. Aber was ist mit Orsoy? Haben wir da überhaupt Grundstücke? Da müssen wir was hinbekommen.“

Bürgermeister Dietmar Heyde war froh, dass es nun eine konkrete Planung für Budberg gebe. Er warnte aber davor, die Einrichtung in Orsoy (die Stadt hat sie von der Evangelischen Kirchengemeinde gemietet) zu früh abzuschreiben – auch wenn das Gebäude alt und marode sei: „Der Kindergarten in Orsoy ist nicht tot, den brauchen wir noch länger.“ Im Moment sei aber der Bedarf in Budberg am höchsten.