Nach Diebstahl am Dorfplatz Neue Israel-Flagge für Ossenberg ist schon bestellt

Der Vorstand des Vereins zum Erhalt der Schlosskapelle Ossenberg hatte sofort dafür plädiert, eine neue Fahne Israels an gleicher Stelle zu hissen. „Solidaritätsbekundungen sind nichts wert, wenn sie beim ersten Gegenwind zurückgenommen werden“, so der Vorstand. „Israel wurde geschaffen als Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden, nachdem sie von Nazi-Deutschland aus in ganz Europa einer beispiellosen Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt waren.“ Auch damals habe es Menschen gegeben, die nicht einverstanden gewesen seien mit den antijüdischen Pogromen und der systematischen Verfolgung ihrer jüdischen Mitmenschen – und sie hätten dennoch geschwiegen. „Ausgerechnet jetzt eskaliert in Deutschland und weltweit der Antisemitismus. In acht Tagen ist der 9. November. Dann wird wieder der antijüdischen Pogrome von vor 85 Jahren gedacht“, so der Kapellen-verein. Die Fahne mit dem Davidstern solle in Ossenberg wieder wehen. „Wir stehen fest an der Seite der Menschen in Israel und aller Jüdinnen und Juden und wir nehmen es nicht hin, dass das Zeichen unserer Solidarität abgerissen wird“, so der Vorstand. Bald soll neben der deutschen und die ukrainische Flagge also auch die israelische wieder am Dorfplatz wehen.