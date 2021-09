Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein in Rheinberg : Mit Kurzvideos auf Personalsuche

Rheinberg Neue Imagekampagne der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein läuft in den sozialen Medien. Das Konzept sieht vor, dass Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen.

„Ich tausche Druck gegen Dankbarkeit“ ist die Kernaussage in dem Film, bei dem Nicole van Baal die „Hauptrolle“ spielt. Wobei von Spielen keine Rede sein kann, denn die Gruppenleiterin in der Werkstatt in Moers ist aus Überzeugung dabei. Die ehemalige Zahnarzthelferin wird bei ihrer Arbeit in der Werkstatt gefilmt und erzählt, was sie an ihrem neuen Arbeitgeber besonders schätzt.