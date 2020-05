Stadtburgareal in Rheinberg : Neue Ideen für den alten Pulverturm

So sieht der Gestaltungsvorschlag der Bürgerinitiative aus, den Pulvertum im oberen Teil begehbar zu machen. Foto: BI Rund um den Pulverturm

Rheinberg Die Bürgerinitiative macht Vorschläge, das Stadtburgareal im Herzen Rheinbergs attraktiv zu gestalten. Dazu gehört auch ein separater Treppenturm, um das Wahrzeichen der Stadt begehbar zu machen.

Die Bürgerinitiative rund um den Pulverturm hat eigene Ideen, wie das historische Areal im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts attraktiver gestaltet werden könnte. Im Bauausschuss am 11. März hat das Planungsbüro Drecker einen Entwurf für die Umgestaltung des Stadtburgareals und der Wallanlage vorgestellt. Anschließend habe die Stadtverwaltung den Pulverturm-Verein um eine Stellungnahme zu diesem Entwurf gebeten. „An dieser Stelle nochmals der Dank an die Stadtverwaltung für die Möglichkeit, hier frühzeitig auch unsere Gedanken und Ideen einbringen zu können“, sagt Michaela Vervoort als Sprecherin der Initiative.

Die Planungen und Impulse des Büros Drecker seien im Verein auf große Zustimmung gestoßen, so Vervoort: „Vor allem die Idee, den Pulverturm als Aussichtsturm oben begehbar zu machen, finden wir großartig. Allerdings empfinden wir die in dem Konzept vorgestellte Visualisierung mit einer massiven Treppenkonstruktion direkt am Eingang und seitlich vom Pulverturm als nicht optimal, da der Turm so doch sehr zugebaut würde.“

Info Der Pulverturm lag einst direkt am Rhein Geschichte Der Zollturm, auch als Pulverturm bezeichnet, wurde Ende des 13. Jahrhunderts von den Kölner Erzbischöfen gebaut. Der Bestandteil der Stadtbefestigung ist als Ruine erhalten und lag bis zur Verschiebung des Flussbettes direkt am Rhein.

Daher habe der Verein einen alternativen Entwurf in Auftrag gegeben, wie man die Mauerkrone des Pulverturms begehbar machen könnte, ohne dabei die freie Sicht auf den Pulverturm einzuschränken. So könnte ein separat stehender filigraner Treppenturm links hinter dem Pulverturm so positioniert werden, dass er vom Spielplatz aus zwar sichtbar, aber nicht dominant wäre.

Darüber hinaus könnte der Aufgang begrünt werden und wäre mit einer kleinen Übergangsbrücke zum Rundgang auf der Mauerkrone „mit Sicherheit ein neues touristisches Highlight für Rheinberg“. Der umlaufende Balkon und die Brücke könnten bei kulturellen Darbietungen gut genutzt werden.

Bei dieser Planung bliebe das Innere des Pulverturms frei von störenden Konstruktionen und könnte weiter für kleine Veranstaltungen genutzt werden. Die Initiative bemängelt, dass im Konzept der Baumbestand an Kastanien, Buchen, Linden und Platanen nicht eingezeichnet sei. Sie spricht sich dafür aus, dass die durch Krankheiten und Sturm arg dezimierte Kastanienallee – von einst 37 Bäumen stünden nur noch 13 – nachgepflanzt werden solle. Entlang der Allee soll ein Spazierweg führen mit Sitzbänken und einer „geschmackvollen Beleuchtung“. Auch die Grünanlagen westlich und südlich des Schulgebäudes mit den mächtigen Buchen und Platanen sollen ins Konzept integriert werden, um das Stadtburg­areal insgesamt gärtnerisch aufzuwerten. In dem Zusammenhang werden auch die Bausteine „ökologisch besonders wertvolle Wildblumenwiese“, „Natursteinmauer“ und die „Urban-Gardening-Idee Hochbeet“ genannt.