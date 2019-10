Spende der Sparkasse am Niederrhein : Piepende Navis für den ADFC

Rheinberg Die Sparkasse am Niederrhein hat der Ortsgruppe 1000 Euro gespendet.

„Die drei neuen Navigationsgeräte sind wasserdicht, stoß- und rüttelfest und können piepen“, sagt Hans-Gerd Schroers vom ADFC Rheinberg. Das mit dem Piepen sei wichtig gewesen, bestätigen Fritz Ettwig, Jürgen Möbius, Andreas Spengler und Jutta Burkhardt. Die erfahrenen Tourenleiter wissen genau, worauf es beim Führen einer Fahrradgruppe ankommt. „Es ist sehr praktisch, wenn das Navi mit einem Piepen die nächste Abbiegung ankündigt“, sagt Schroers und ergänzt: „So kann sich der Führer mehr auf den Verkehr und die Teilnehmer konzentrieren.“ Den Kauf der drei Navis ermöglichte eine Spende der Sparkasse am Niederrhein in Höhe von 1000 Euro.

Geschäftsstellenleiterin Andrea Kabs-Schlusen und Kundenberaterin Katharina Bryll schauten sich die neuen Geräte an. „Es ist noch Geld übrig, das investieren wir in die Ausbildung von ADFC-zertifizierten Tourenleitern“, sagt Schroers. Die Rheinberger Ortsgruppe zählt rund 100 Mitglieder. Die können kostenlos an sorgfältig ausgearbeiteten Touren teilnehmen. Auch Gäste sind willkommen, sie zahlen pro Ausflug nur drei Euro. Infos zum ADFC Rheinberg finden sich in der Broschüre „Fiets mit“, die etwa im Stadthaus ausliegt oder unter www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-wesel/adfc-vor-ort/rheinberg/startseite.html heruntergeladen werden kann. Hans-Gerd Schroers ist zu erreichen unter Tel. 01575 5911781 und per E-Mail an hans-gerd.schroers@posteo.de.