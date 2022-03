Ornithologe Karl-Heinz Gaßling aus Rheinberg : Stadtarchiv bekommt neue Chroniken über die Vogelwelt

Rheinberg Karl-Heinz Gaßling aus Rheinberg ist ein Kenner der heimischen Vogelwelt. Seine Beobachtungen hat er in Chroniken festgehalten. Nun hat er weitere Bände dem Stadtarchiv übergeben.

Es gibt viele Menschen in Rheinberg, die sich in herausragender Art und Weise für die Stadt, die Menschen wie auch für die Flora und Fauna einsetzen. Einer von ihnen ist der Ornithologe Karl-Heinz Gaßling, der sich seit seiner Kindheit der Vogelwelt widmet. Seine Expertise ist bis heute gefragt. Um sein enormes Wissen in der Ornithologie auch für die Nachwelt festzuhalten, hat er seit 2012 nach und nach vier Chroniken erstellt, die er in Teamwork mit seiner Frau Gerda mit viel Liebe zum Detail zu Papier gebracht und anschließend dem Stadtarchiv der Stadt Rheinberg zur Verfügung gestellt hat.