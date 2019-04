Rheinberger Abendmusik : Neue CD mit Orgel-Musik: „Zieht alle Register!“

Christoph Bartusek hat die CD eingespielt. Foto: Plien

Rheinberg In diesen Tagen ist eine weitere CD erschienen, die an der Orgel in St. Peter in Rheinberg aufgenommen worden ist – eingespielt von Christoph Bartusek an der Weimbs-Orgel. Das Programm trägt den Titel der CD „Zieh alle Register!

- Orgelmusik für Festzeiten des Lebens“ Rechnung. Im Covertext der CD ist der Hintergrund kurz umrissen: „Die Redensart ,alle Register ziehen’ wird allgemein mit ,alle Möglichkeiten ausschöpfen’ beschrieben.“

Der Ursprung dieser Redensart ist die Orgel, wo eine Klangfarbe durch das Ziehen des entsprechenden Registers abgerufen wird. Wer alle Register zieht, nutzt alle Klangfarben der Orgel. Alle Möglichkeiten möchten wir zu besonderen Ereignissen im Leben ausschöpfen und greifen dann doch nur auf Stereotype zurück, was dem Anlass nicht gerecht wird. Gerade für Festzeiten des Lebens wie Trauungen und Ehejubiläen, die mit einem Gottesdienst gefeiert werden, gibt es einen reichhaltigen Schatz an Orgelmusik. Die Stücke auf dieser CD sind eine Auswahl aus dem Repertoire, das sich in der liturgischen Praxis als angemessen und abwechslungsreich erwiesen hat.