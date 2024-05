Kunst in Rheinberg Nicole Poelman-Heinhold zeigt neue Ausstellung im Stadthaus

Mittlerweile habe sich die 61-Jährige weiterentwickelt. Nach wie vor bevorzuge sie die abstrakte Malerei mit Acryl auf Leinwand. Am liebsten seien der Künstlerin große Formate und gedecktere Farben. „Mir gefällt die Wirkung meiner Bilder dann am besten“, so die Künstlerin, die auch Auftragsarbeiten ausführt. Größe und Farben können hierbei vorgegeben werden, beim Rest möchte die Künstlerin frei sein, und so entwickele sich beim Malen immer ein Unikat. Neben allem Abstrakten gebe es als Symbol das grüne Auge häufig in ihren Gemälden. „Oft sehen Menschen völlig unterschiedliche Bedeutungen in den Bildern“, sagt die Künstlerin. Dennoch geben die Gemälde der Rheinbergerin durch ihre Namen zumindest die Richtung vor. Auch Kindern bringt Nicole Poelman-Heinhold das Malen näher. Denn sie arbeitet als Integrationskraft in einer Grundschule in Duisburg und könne dabei beobachten, wie die Malerei Kinder innerhalb kürzester Zeit verändere. Die Kunst sei nicht nur für sie selber gut, sondern auch für die Seele der Kinder, sagt sie.