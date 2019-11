Bau- und Planungsausschuss Rheinberg : Neubaupläne für die Zeit nach den Flüchtlingen in Orsoy

Neubaupläne für die Zeit nach den Flüchtlingen in Orsoy

Rheinberg Im Bau- und Planungsausschuss wird am Mittwoch über die Folgenutzung der Zentralen Unterbringungs-Einrichtung des Landes gesprochen.

Seit vier Jahren leben Flüchtlinge im ehemaligen St.-Marien-Hospital in Orsoy. Das Land betreibt dort eine Zentrale Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) für Menschen, die dort ihre ersten Monate in Deutschland verbringen, bevor sie meist kommunalen Unterkünften zugeteilt werden. Zugelassen sind das alte Krankenhaus und das ehemalige Schwesternheim für maximal 500 Flüchtlinge, ab 2020 allerdings nur noch für bis zu 300 Menschen. Derzeit sind in Orsoy rund 200 Frauen, Männer und Kinder untergebracht.