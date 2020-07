Fahrradtouren des ADFC Rheinberg : Ein Fahrrad-Navi bei einer Tour ausprobieren

Bevor man ein Fahrrad-Navi kauft, sollte man sich mit der Technik vertraut machen. Foto: dpa-tmn/Jens Lehmkühler

Rheinberg Die Rheinberger Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) bietet in der nächten Woche zwei Veranstaltungen an. Am 28. Juli kann man ein Fahrrad-Navi testen, am 1. August wird auf ehemaligen Bahntrassen geradelt.

Der ADFC Rheinberg bietet einen individuellen GPS-Navi-Kurs und ein Bahntrassenradeln durchs Ruhrgebiet an. Für den GPS-Navi-Kurs ist eine Anmeldung beim Tourenleiter zwingend erforderlich. Während einer Testfahrt kann man ein Navigationsgerät ausgiebig ausprobieren. Unter dem Motto „Erst testen, dann kaufen“ wird ein Leih-Navi mit einer für den Teilnehmer unbekannten Tour zur Verfügung gestellt. Ein Experte begleitet den Nutzer. Er hat die gleiche Tour auf seinem Gerät. Erfahrungsgemäß reiche eine zweistündige Testfahrt aus, um sich an ein Navi zu gewöhnen. Anschließend kann man das installierte Test-Navi eine Woche nutzen, um weitere Erfahrungen zu sammeln. Treffpunkt ist am Dienstag, 28. Juli, um 17 Uhr auf dem Großen Markt in Rheinberg.