Handwerk in Rheinberg Warum der Natursteinbetrieb Rundmund bald schließt

Nur noch wenige Wochen sind es, dann wird ein traditionsreiches Rheinberger Handwerksunternehmen nach und nach von der Bildfläche verschwinden. Heinz Rundmund gibt seinen Naturstein-Betrieb an der Industriestraße auf. „Schweren Herzens“, sagt der 64-jährige Inhaber. „Aus gesundheitlichen Gründen und weil wir keinen Nachfolger haben.“ Die beiden Kinder haben sich beruflich anders orientiert, ein an der Übernehme interessierter Mitarbeiter sei letztendlich an bürokratischen Hürden gescheitert.