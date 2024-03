Wesen in Rheinberg Naturphänomen oder Kunstaktion? Wallacher staunen über Feldhai

Die laute angeblich: Somniosus Agri – der lateinische Name für „Feldhai“. Und dieser, so erzählt unser Mann geheimniskrämerisch, gehöre zur Gattung der Schlafhaie, zu der auch der Grönlandhai gezählt werde. Somniosus Agri, wegen seiner bevorzugten Beute auch Olor-Dolor (Schwanenschmerz) genannt, konnte beziehungsweise kann aufgrund seines platt gedrückten, fast kreisscheibenähnlichen Körpers sogar kurzfristig das Wasser verlassen. Dass der Feldhai in der Lage ist, viele Jahre vollkommen regungslos im Erdreich zu überleben (die senkrecht aufgestellte Rückenflosse kann er angeblich zur Atmung nutzen), war wohl schon im Mittelalter bekannt, wie Wokcaj in Erfahrung gebracht haben will, aber an Feldhai-Sichtungen in den vergangenen Jahrzehnten kann sich in der Wallacher/Niederwallacher Nachbarschaft niemand erinnern. Wokcaj will den mutmaßlichen Feldhai aus sicherer Entfernung weiter beobachten, bevor sich dieser bei nachlassendem Wasserstand wieder für ungewisse Zeit eingräbt.