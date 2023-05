Im Ossenberger Schloss Narzissmus-Experte liest

Ossenberg · Spiegel-Bestseller-Autor und Narzissmus-Experte Pablo Hagemeyer liest in Rheinberg aus seinem neuesten Buch „Verachtung“. Am Mittwoch, 17. Mai, 18.30 Uhr, ist er im Schloss Ossenberg an der Schloßstraße 81 in Ossenberg zu Gast.

12.05.2023, 16:20 Uhr

Pablo Hagemeyer kommt nach Ossenberg. Foto: Christian Stadler

Es gibt 40 Plätze, Eintrittskarten kosten 15 Euro, eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung per E-Mail an charlottefirlefanz@web.de möglich. Den Büchertisch bei der Veranstaltung stellt die Rheinberger Buchhandlung Neumann. In seinem dritten Buch „Verachtung“ geht Pablo Hagemeyer dem Ursprung des bösartigen Narzissmus auf den Grund. Er erklärt anhand konkreter Fallbeispiele aus der psychiatrischen Praxis, wann und wie aus einem narzisstischen Charakter ein bösartiger Narzisst wird. Als Beispiele führt er die Frau, die schon als Baby die verachtenden Blicke und den nonverbalen Liebesentzug ihrer Mutter spürte, an. Das wirke sich auf die Beziehung zu ihrem späteren Partner aus. Oder ein Mann, der abwertend und kalt agiert, weil er selbst als Kind ausgegrenzt und verachtet wurde. Auch seine eigene narzisstische Persönlichkeit stellt der promovierte Mediziner Pablo Hagemeyer auf den Prüfstand. Und er gibt Hoffnung, denn er weiß: Jeder hat die Möglichkeit, sich zu verändern. Gekonnt verknüpft der Experte anschauliche Beispiele mit fachkundigen Erklärungen und gibt ganz konkrete Tipps, wie man mit bösartigen Narzisstinnen und Narzissten umgehen und das Bösartige aus dem eigenen Narzissmus vertreiben kann. „Narzisstische Verachtung ist eine Strategie, um emotional und psychisch zu überleben“, schreibt der Autor. „Die einen fühlen sich wie vom Blitz getroffen, die anderen, als hätten sie ein schleichendes Gift zu sich genommen.“ up Buch: 256 Seiten, Klappenbroschur Format: 13, 5 x 21 cm 18.95 Euro, ISBN: 978-3-95910-400-5

