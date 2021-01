Karneval trotz Corona : Närrische Puppen grüßen aus den Schaufenstern

Rheinberg Die Rhinberkse Jonges stellen am Samstag jecke Figuren in den Schaufenstern einzelner Geschäfte in der City aufstellen. Die Schaufensterpuppen stellt Thorsten Bache zur Verfügung.

Die Rhinberkse Jonges und ein Großteil der Rheinberger vermissen schon jetzt, noch ehe die Session auf ihren Höhepunkt zulaufen würde, ihren so geliebten Karneval. In Gesprächen mit dem Stadtmarketing haben sich die Jonges daher dazu entschieden, trotz Lockdown und leergefegten Innenstädten etwas Karneval ins Blickfeld der Menschen zu rücken und so etwas wie närrische Stimmung zu verbreiten. Aus diesem Grund werden die Jonges am kommenden Samstag jecke Figuren in den Schaufenstern einzelner Geschäfte in der City aufstellen. Die Schaufensterpuppen stellt Thorsten Bache zur Verfügung, um den Narrenadel passend zu gewanden. So werden in Einhorn-Apotheke an der Gelderstraße Prinz, Hofmarshall und Zeremonienmeister dem Rheinberger Narrenvolk aus dem Schaufenster zuwinken. Ein Elferrat, ein Stadtwachensoldat und ein Goldköpfchen werden auf das Schuhhaus Tervooren, Optik Schubert und die Sparkasse verteilt. „Durch diese Aktion, so hoffen wir, können wir den Rheinbergern ein wenig Freude vermitteln“, schreiben die Rhinberkse Jonges.