Wurfsendungen eines Berliner Unternehmens : Nachbarschaftsschreiben irritiert Rheinberger

Rheinberg In Rheinberg sind Wurfsendungen eines Berliner Unternehmens verteilt worden, das für eine nachbarschaftliche Vernetzung wirbt. Sie stammen nicht von der Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften Rheinbergs.

Bei Karl-Heinz Borgers, Meister über alle Meister (und somit erster Vorsitzender) der Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften in Rheinberg, hat in den vergangenen Tagen oft das Telefon geklingelt. Ebenso bei seiner Stellvertreterin Josie Schiffer. Der Grund: Viele Rheinberger hatten in ihren Briefkästen Schreiben gefunden, auf denen zu lesen steht: „Hallo liebe Nachbarn in Rheinberg. Unsere Nachbarschaft in Rheinberg vernetzt sich: Schon 75 Nachbarn sind mit dabei!“ Unterschrieben ist der Rundbrief mit „Viele Grüße von Claudia aus der Orsoyer Straße“.