Aktion der Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften in Rheinberg : „Wir bitten die Nachbarschaften um Spenden“

Aktion der Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften in Rheinberg

Rheinberg Die Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften in Rheinberg möchte Opfer der Hochwasser-Katastrophe unterstützen. Zwei Vorstandsmitglieder haben persönliche Kontakte ins Ahrtal.

In der Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften Rheinberg sind mehr als 50 Nachbarschaften unter einem Dach zusammengefasst. Die nächste Jahreshauptversammlung des Mitte der 1930er gegründeten Vereins findet erst im November 2022 statt. Der Vorstand hat sich aber jetzt dazu entschlossen, eine Sammelaktion für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe zu initiieren. Die RP sprach darüber mit Karl-Heinz Borgers, Vorsitzender der Vereinigung („Meister über alle Meister“).

Karl-Heinz Borgers In den Flutgebieten herrscht immer noch großer Mangel. Es fehlen Dinge des täglichen Bedarfs. Besonders trifft es Familien, die in rohbauähnlichen Verhältnissen leben oder keine funktionierende Heizung haben. Unsere Vorstandsmitglieder Josie Schiffer und Wolfgang Pietzonka haben persönliche Kontakte ins Ahrtal, so dass wir konkret etwas für betroffene Familien besorgen wollen.