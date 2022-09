Thema Nachhaltigkeit und Mobilität in Rheinberg : Nachhaltige Palettenmöbel sorgen für Ratlosigkeit

Mitarbeiter der Stadtverwaltung stellten die Palettenmöbel vor. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg In Rheinberg laufen noch bis zum 18. September die Nachhaltigkeits- und Mobilitätswochen. In dem Zuge mitten in der Stadt aufgestellte Palettenmöbel sorgen in der Stadt für Diskussionsstoff.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachhaltigkeit, Energieknappheit, Klimawandel und seine Folgen mit Dürre und Starkregen – das sind die Themen der Zeit. Existenziell, wichtig, unaufschiebbar. Die Stadt Rheinberg greift das auf und richtet noch bis zum 18. September Nachhaltigkeits- und Mobilitätswochen aus, was grundsätzlich lobenswert ist.

Aber worüber wird in Rheinberg gesprochen, geschimpft, gespottet? Über Palettenmöbel, die, gedacht als sichtbares Zeichen von Nachhaltigkeit, an den Straßenrand gestellt wurden. Einfach so. Sie stehen an Orsoyer Straße und Rheinstraße in Parkbuchten und sollen zu Klima-Talks einladen; da, wo dicke Busse die Luft verpesten und Autos oft schneller fahren als die zulässigen 20 Stundenkilometer.

Man kann verstehen, dass diese recht schmucklosen Sitzmöbel die Rheinberger ratlos zurücklassen und sie sich fragen: Was soll der Quatsch? Das Signal ist richtig, die Umsetzung unklug. Man kann Palettenmöbel durchaus als Symbol für Nachhaltigkeit einsetzen. Denn Recycling ist eine gute Sache. Doch wären andere Standorte besser gewesen. Und: Die Stadt muss so etwas moderieren. Niemand kommt auf die Idee, sich an die Straße zu setzen und einen Klima-Talk zu inszenieren.

Die Stadt hat hier bisher eine Chance vertan. Aber noch ist es nicht zu spät. Man kann noch nachbessern: Die Nachhaltigkeits- und Mobilitätswochen dauern ja noch bis zum 18. September. Vielleicht gelingt es ja, den Bürgern und Bürgerinnen diese wichtigen Themen etwas plastischer, griffiger und nachvollziehbarer nahe zu bringen.

Uwe Plien

Ihre Meinung? Schreiben Sie mir! uwe.plien@rheinische-post.de

(up)