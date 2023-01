Nach Chemieunfall in Rheinberg Ermittlungen nach Anzeige der Bezirksregierung

Der Zwischenfall im November hatte sich bei der Reinigung von Wärmetauschern ereignet. Auf dafür vorgesehenen Waschplätzen im Chemiewerk Inovyn sei eine unbestimmte Menge der Chemikalie 1,2-Dichlorethan in den Regenwasser- statt in den Abwasserkanal und so in den Rhein gelangt. Daraufhin war an einer Messstelle des Landesumweltamtes (Lanuv) im Rhein bei Bimmen (Höhe Kleve) an einem Tag eine signifikant erhöhte Konzentration des Stoffes festgestellt worden. 1,2-Dichlorethan wird von Behörden als „stark wassergefährdend“ eingestuft. Über die Menge der eingeleiteten Chemikalie gebe es keine gesicherten neuen Erkenntnisse, hatte die Bezirksregierung Düsseldorf mitgeteilt. Dies gelte auch für mögliche Umweltschäden.