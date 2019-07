Schwalbenfreundlicher Hof in Vierbaum : Stalltür steht Sommerboten immer offen

Schwalbenfreundlicher Hof in Vierbaum

Rheinberg Der Naturschutzbund zeichnete den Hof von Marietta Schütz in Vierbaum als „schwalbenfreundlichen Stall“ aus. Ein Brutpaar nistet dort bereits seit neun Jahren.

Marietta Schütz und ihr Mann Eberhard Schwan lieben das Landleben. Vor allem wegen der Tiere. Sie haben auf ihrem Hof Kühe, Pferde, manchmal Katzen vom Nachbarn, die ab und an zu Besuch kommen, und einen Hund. Der tierfreundliche Hof lockt deshalb auch viele andere Besucher an. Vor allem gefiederte Gäste lassen sich bei den Hofbetreibern gerne nieder. Ein Schwalbenpärchen lebt dort schon bereits neun Jahre im Pferdestall. Die Rauchschwalben ziehen in dem Stall sogar ihre Jungen groß. Für den „schwalbenfreundlichen Stall“ gab es jüngst vom Naturschutzbund (Nabu) Rheinberg eine Urkunde und eine Plakette. Und zwar dafür, dass die Besitzer Türen und Luken offen lassen, damit die Rauchschwalben rein- und rausfliegen können.