Weihnachtsaktion : Nabu-Weihnachtsexpress liefert bis an die Haustür

Rheinberg Not macht erfinderisch. Da in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte ausfallen und es daher auch keine Verkaufsstände des Naturschutzbunds im Kreis Wesel gibt, hat die Nabu-Kreisgruppe den Weihnachtsexpress ins Leben gerufen. Bis zur Haustür werden die weihnachtlichen Geschenkangebote ausgeliefert. Der Express rollt ab Montag durch Rheinberg.

Im Angebot hat der Nabu selbstgemachte Vogel-Futterglocken (7,50 Euro), selbstgekochte Fruchtaufstriche (2,50 Euro) in den Geschmacksrichtungen Mirabelle, Apfel-Holunder, Ontario-Pflaume und Süßkirsche, Walnüsse von niederrheinischen Streuobstwiesen (sieben Euro pro Kilo) und den Nabu-Niederrhein-Kalender (16 Euro). Nicht nur in Rheinberg, auch in Dinslaken und Wesel ist der Weihnachtsexpress unterwegs. Bestellungen werden telefonisch montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Nabu-Geschäftsstelle in Wesel unter der Telefonummer 0281 1647787 entgegengenommen oder per E-Mail unter info@nabu-wesel.org. Die Übergabe erfolgt mit Mund-Nasen-Schutz und mit dem erforderlichen Mindestabstand. Der Mindestbestellwert liegt bei zehn Euro. Der Naturschutzbund bittet darum, das Bargeld abgezählt in einem Umschlag bei Lieferung bereitzuhalten.