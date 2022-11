Naturschutzbund in Rheinberg Mistelzweige für den guten Zweck

Aus Misteln lässt sich beispielsweise Tee machen. Gerade in den Wintermonaten lassen sich Misteln in den kargen Ästen der Laubbäume gut ausfindig machen. Die sogenannten Halbschmarotzer, die gerne die Leitungsbahnen der Wirtsbäume anzapfen, hängen wie große Nesterbälle mitten im Baum. Und noch ein Gast ist in dieser Jahreszeit dort zu beobachten. Die Misteldrossel. Sie ernährt sich in Herbst und Winter gerne von den weißen Beeren. Die Samen der Beeren wandert durch den Magen der Drossel und gelangen durch den Kot nach und nach auf die Äste der Wirtschaftsbäume. So sorgt diese Vogelart dafür, dass sich die Mistel in der freien Natur vermehren kann. Daher auch der Name, der aus dem altgermanischen „Mist“ im Sinne von Kot und Urin abgeleitet wurde.