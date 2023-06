Naturschutzbund Rheinberg Nabu sucht jugendliche Helfer für die Streuobstwiese

Die Naturschutzbund-Gruppe (Nabu) Rheinberg sucht junge Akteure zur Unterstützung. Am Samstag, 10. Juni, sind Interessierte ab 14 Jahren aufgerufen, sich ab 11 Uhr aktiv als Naturschützer zu betätigen. In der Streuobstwiese des Nabu an der Bendstege am Ortseingang in Orsoy soll dann neben der Wildblumenwiese ein Hochbeet für Wildkräuter mit Paletten angelegt werden, das in weiteren nachfolgenden Aktionen befüllt und bepflanzt werden soll.