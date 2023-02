Naturschutz in Rheinberg Nabu rettet Kröten auch in Millingen

Millingen Im Sommer 2021 erreichte den Nabu Rheinberg ein Hilferuf aus Millingen von einer Anwohnerin, die seit vielen Jahren mit Amphibien am Gewässer lebt und das Wanderverhalten quasi vor der eigenen Haustür beobachten kann. Sie beklagte einen starken Rückgang der wandernden Amphibien, die dem zunehmenden Autoverkehr auf einem Teilstück der Alpener Straße zwischen Messe Niederrhein, Millingen und dem Loisberg zum Opfer fallen. Dort befindet sich auf der einen Seite ein Waldstück und gegenüber ein Gewässer, in dem die Amphibien ablaichen, die von der Heydecker Ley/Loisberg aus dorthin wandern. Weil es sich um eine Kreisstraße handelt, hat der Nabu 2022 gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises eine etwa 150 Meter lange mobile Amphibienzaunlösung zur Beobachtung organisiert. 294 Amphibien wurden per Hand aus den 16 eingegrabenen Eimern eingesammelt und sicher über die Straße zum Gewässer gebracht. Insgesamt wurden 350 bis 400 Tiere dokumentiert. Aufgrund der zahlreichen toten Tiere neben dem Zaun – etwa 50 Erdkröten – verlängert der Nabu in diesem Jahr in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde den Zaun auf 200 Meter.