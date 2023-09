Naturschutzbund in Rheinberg Nabu-Jugend baut Nisthilfen für den Steinkauz

Für Wildbienen hatten die Helfer schon vorher Holz und sogenannte Bieber-Schwanz-Ziegel auf Maß geschnitten. Mit Eifer bei der Sache, bauten die jungen Helfer die vorbereiteten Bausätze am Aktionstag zusammen. Zum Schluss wurde das Holz mit einer Lasur versehen. Angeboten werden diese Wildbienenhäuschen auf dem Nabu-Mistelmarkt am 2. Dezember an der Obstwiese in Orsoy an der Bendstege. Der Arbeitseinsatz fand am Grill mit Würstchen und selbst gebackenem Apfelkuchen einen gemütlichen Abschluss in lockerer Runde.